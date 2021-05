Darf ein Demokrat mit der AfD reden? Der rechtsgerichteten Partei gar eine Bühne geben? Was in dem Bühnenstück „Einer flog aus der Kleingartenkolonie“ des Theaters Oliv einem fiktiven Theaterleiter widerfährt, beruht auf Boris Ben Siegels eigenem Erleben. Wegen seiner zum Dialog bereiten Haltung sieht sich der Regisseur und Theaterleiter nämlich von der freien Theaterszene Mannheims ausgegrenzt.

„Haste sie noch alle – die Scheißrechten auf die Bühne zu holen?“, schreit Marilena Weichert als Miriam Größel ihren Vater und Theaterleiter Rupert, den Boris Ben Siegel selbst gibt, an. Sie bleibt auch im weiteren Verlauf des Stücks der Meinung, „dass die AfD nicht auf die Bühne“ gehört. „Wir sind es den Leuten schuldig, die da draußen in ihren Höhlen sitzen“, entgegnet Rupert. Denn letztlich seien es Bürger, die diese Partei wählen wie auch sein Theater besuchen würden. „Ich weiß nicht mehr, wer du bist“, ist Miriam außer sich. „Man kann diesen Leuten kein Podium bieten, wenn man Demokrat ist.“

Doch Rupert treibt seine Tochter zur Weißglut und stellt die rhetorische Frage: „Bin ich kein Demokrat, wenn ich mit Menschen anderer Meinung rede?“ Und schließlich setzt er noch eins drauf. „Du denkst, du bist weltoffen“, sagt er und provoziert sie, indem er die Selbstprüfung einfordert, ob ihre Ablehnung „nicht auch faschistisch“ sei. Die Tür knallend, verlässt die Tochter daraufhin den Vater. Erst Jahre später überwinden sich die beiden Sturköpfe und finden durch Miriams Schwangerschaft wieder zueinander.

Dass die Handlung des Stücks fiktiv sei, betont Regisseur und Theaterleiter Boris Ben Siegel im Gespräch. Er will „Einer flog aus der Kleingartenkolonie“ nicht als chiffrierte Abrechnung mit Akteuren der Mannheimer Theaterszene verstanden wissen, wie ihm dies schon unterstellt worden sei. Aber „inspiriert“ von eigenen Erfahrungen sei er schon gewesen. „Ein Aufschrei“ sei nämlich im vergangenen Jahr durch die freie Theaterszene Mannheims gegangen, als der Bürgerverein Mannheim für ein Politiker-Speeddating das Eintanzhaus habe anmieten wollen.

„Alle wählbaren Parteien sollten teilnehmen, auch die AfD“, erzählt der 56-jährige Boris Ben Siegel. „Nur ohne die AfD“ sei hingegen die „einhellige“ Reaktion in Theaterkreisen gewesen. „Ich war der einzige, der das nicht okay fand“, sagt Siegel. Doch mit dieser Haltung sei er bei den anderen „völlig abgeprallt“ und bemerkt: „Einen Dialog gab es nicht.“ Die Veranstaltung im Eintanzhaus habe letztlich nicht stattgefunden.

Ihr Nein zur AfD-Beteiligung habe die freie Szene in der Zeitung begründet. Siegel reagierte im Mai 2019 mit einem auch im Internet unter „Absage wegen AfD-Teilnahme“ abrufbaren offenen Brief. Einen Dialog gibt es aber laut Siegel noch immer nicht. Im Gegenteil: Nach der Veröffentlichung seines Briefs sei das Theater Oliv aus einem Netzwerk ausgeschlossen worden, das es bis dahin mit dem Eintanzhaus, dem Theaterhaus in G 7, dem Kunstzentrum Zeitraumexit und dem Theater Felina-Areal unterhalten habe.

Wie es um die eigene Diskussionsfähigkeit mit Menschen anderer Meinung steht, konnte nun ein etwa 20-köpfiges Publikum bei der gut eine Stunde dauernden Vorstellung in den Kreativ-Räumlichkeiten von Teamparcours testen. Boris Ben Siegel alias Rupert Größel teilte die Zuschauer: Die einen wurden zu anonymen Politikern und verlasen deftige Zitate zu den Themen Flüchtlingsangst, Homophobie, Abgrenzung oder Klima-Aktivismus, die anderen hinterfragten die Aussagen in Speed-Dating-Manier.

„Nur eines der acht Zitate war von der AfD“, lautete zur Verblüffung vieler die Auflösung des Rätsels. „Quer durch die Parteienlandschaft gesammelt“ waren die Aussagen, etwa Sahra Wagenknechts Position zu offenen Grenzen oder Annegret Kramp-Karrenbauers Kritik an der Fridays-for-Future-Bewegung. „Die Zuschauer haben die Zitate aber instinktiv rechts gedeutet“, lautete die erste Analyse von Isabelle Groß-de García, die an der Regie beteiligt war.