Nikolas Wölfing hat seit 1. Februar die Professur für Volkswirtschaftslehre am Fachbereich Management, Controlling, Healthcare der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft inne. Davor war er Juniorprofessor am Institute for Sustainable Energy Studies der Uni Mannheim und lehrte im Doktorandenprogramm der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre. Als langjähriger Mitarbeiter im Forschungsbereich Umwelt- und Ressourcenökonomik am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim verfüge er über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der angewandten ökonomischen Forschung und Beratung. Wölfing studierte VWL und Sozialwissenschaften an der Uni Potsdam, anschließend quantitative Ökonomik in Paris, wo er auch seinen Doktorgrad erwarb. Aufenthalte als Gastwissenschaftler führten ihn nach Shanghai (Fudan University) sowie nach Kalifornien (Stanford University).