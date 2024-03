Die Linke tritt bei der Kommunalwahl an. Wie der Kreisverband Vorderpfalz mitteilt, sei eine Wahlliste mit 24 Kandidaten für die Stadtratswahl in Ludwigshafen eingereicht worden. An der Spitze der Liste stehen Jonas Leibig und Fatma Yavuz. Bei den Ortsbeirats- und Ortsvorsteherwahlen tritt die Partei nicht an. Im Rhein-Pfalz-Kreis stehen zehn Kandidaten für den Kreistag auf dem Wahlvorschlag. Das Spitzenduo bilden Andreas Klamm aus Neuhofen und Özcan Acar aus Mutterstadt. Listen für die Wahlen in Frankenthal, Neustadt und Bad Dürkheim sollen ebenfalls aufgestellt werden. In Ludwigshafen haben die bisherigen Spitzenpolitiker der Linken die Partei verlassen und sind in das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht eingetreten. Die dreiköpfige Linksfraktion im Stadtrat wurde aufgelöst und heißt nun Fraktion „Vernunft und Gerechtigkeit“.