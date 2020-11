Dietmar Rudolf ist neuer Quartiersmanager im Stadtteil West. Der 57-Jährige folgt auf Lisa Martin, die als Managerin ins neue Quartier „Sozialer Zusammenhalt“ im Stadtteil Süd (Dichterquartier) gewechselt ist. Rudolf hat zum 1. November seine Arbeit aufgenommen. Zuvor hat er laut Stadt unter anderem bei der Ökumenischen Fördergemeinschaft gearbeitet und war bei der Verbraucherzentrale aktiv mit dem Projekt „Verbraucher stärken im Quartier“. Dietmar Rudolf ist für die Menschen im Quartier West im Quartiersbüro in der Valentin-Bauer-Straße 18 oder telefonisch (0621/5299296) oder per E-Mail (dietmar.rudolf@ludwigshafen.de) zu erreichen. Das Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ hieß vorher „Soziale Stadt“. In Ludwigshafen gibt es aktuell drei Quartiere, die zu diesem Programm gehören: Oggersheim West, West und das Dichterquartier in Süd.