Nächste Etappe auf dem Weg zum Ersatzbau für die ehemalige Pilzhochstraße: Im Zuge der Tiefgründungsarbeiten für die neue Brücke der Hochstraße Süd sind laut Stadtverwaltung die ersten Bohrpfähle in der Nähe des Faktorhauses gebohrt und betoniert worden. Damit auf diese im Anschluss ein solides Fundament gesetzt werden kann, auf dem später dann der Brückenpfeiler steht, würden voraussichtlich ab Montag vorbereitende Arbeiten durchgeführt. Dabei werde die oberste Betonschicht der Bohrpfähle mit einem Stemmhammer abgetragen. Beim Auffüllen der Bohrlöcher mit Beton bestehe die oberste Schicht üblicherweise aus weniger tragfähigem Beton und müsse daher entfernt werden. Dieses Abstemmen von Bohrpfählen sei mit einem gewissen Lärmpegel verbunden.

Ziel: Lärm auf Mindestmaß reduzieren

Alle beteiligten Parteien würden eng zusammenarbeiten, um die Arbeiten so reibungslos wie möglich zu absolvieren und die Lärmbelastung für Anwohner sowie für Mitarbeiter im Faktorhaus auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Mit Baulärm verbundene Arbeiten würden an Werktagen von Montag bis Freitag zwischen 7 und 20 Uhr erledigt. Die geplanten Stemmarbeiten an den ersten vier Bohrpfählen dauerten gut eine Woche. Die Herstellung der weiteren Pfähle werde in den kommenden Wochen von Stemmarbeiten begleitet. Hierzu werde die Verwaltung rechtzeitig informieren. Dieter Jung stehe vor Ort als ein kompetenter Ansprechpartner bereit. Telefonisch ist er unter 0621 504-6686 sowie per E-Mail an dieter.jung@bpg-ludwigshafen.de erreichbar.

Der Grundstein für die neue, rund 530 Meter lange Trasse (Kosten: 120 Millionen Euro) wurde am 31. Oktober gelegt. Abgerissen wurde die einsturzgefährdete Pilzhochstraße im Sommer 2020.