In einem spannenden, ja dramatischen Qualifikationsturnier in Tiefenthal haben die M35-Senioren des TuS Oggersheim das Ticket für die Deutsche Meisterschaft in Berlin gelöst. Das Team besteht aus Akteuren des TuS und des TSV Ludwigshafen, die eine Spielgemeinschaft bilden.

Bei den westdeutschen Meisterschaften in Tiefenthal startete der TuS Oggersheim, dessen Team aus drei Spielern des TuS und vier des TSV bestand, mit einer 0:2-Niederlage gegen den Topfavoriten TSG Tiefenthal.