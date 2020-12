Der Abriss der Pilzhochstraße ist nun endgültig Geschichte: Am Freitagmittag endete die Trennung der Innenstadt mit der Freigabe der Berliner Straße. Nun können dort auch wieder Autos und Straßenbahnen in und aus Richtung Stadtteil Süd fahren. Weil vor dem Abriss die Oberleitungen für die Straßenbahnen an der Pilzhochstraße befestigt waren, mussten von der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) vier Fundamente und neue Masten gesetzt werden, um die Leitungen zu führen. Während sich Autofahrer über den ungehinderten Weg freuen dürften, ändert sich für Fahrgäste der RNV erst einmal nichts. Wie auch schon vor dem Hochstraßenabriss, werden die Gleise an dieser Stelle weiter nur als interne Verbindung zum Betriebshof in Rheingönheim genutzt. Und als Ausweichroute, falls es an anderer Stelle Störungen im Straßenbahnnetz gibt. Für Anwohner stehen nach Angaben der Stadt nun auch wieder mehr Parkplätze zur Verfügung. Wegen der Abrissarbeiten an der Hochstraße Süd war die Hälfte der Stellplätze in diesem Bereich vorübergehend gesperrt worden. Weil nun die Pfeiler weg sind, sollen mehr Parkplätze zur Verfügung stehen. Da nun die Zufahrt über die Berliner Straße wieder möglich ist, wird die provisorische Zufahrt über die Heinigstraße wieder geschlossen.