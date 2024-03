Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Drogendeal mit tödlichem Ausgang beschäftigt das Mannheimer Landgericht. Einer der Angeklagten will zum fraglichen Zeitpunkt gar nicht am Tatort gewesen. Die Staatsanwaltschaft glaubt ihm nicht.

Es war ein sogenannter Rip-Deal mit Todesfolge. Vier Mannheimer sollen am 13. April des vergangenen Jahres einen Drogenhändler unter dem Vorwand, Kokain kaufen zu wollen, in eine Wohnung in der Neckarstadt-West