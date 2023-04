Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach drei Jahren Corona-Pause waren die Doktoren mit Humor wieder unterwegs in der Närrischen Universität von Gockelonien. Ihr Dekan Gerd Nuber war am Freitagabend eigens aus der Reha auf Krücken zur Promotionsfeier beim Staatsempfang des MKV „Munnemer Göckel“ ins BASF-Feierabendhaus gekommen. Dafür hatte der Präsident des Dachverbands Großer Rat, Christoph Heller, seine Gehhilfe infolge eines Ermüdungsbruchs am rechten Fuß zur Seite gelegt. Neuer „Doktor humoris causa“ ist Peter Uebel.

Bei der von Vize-Präsident Alexander Feickert moderierten Verleihung des 54. Doktor humoris causa schaute auch Stadtprinzessin Sophie Marie I. mit ihrem