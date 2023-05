Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag, 16 Uhr, spielt Fußball-Bezirksligist FG 08 Mutterstadt um die Teilnahme an den Aufstiegsspielen. Voraussetzung dafür ist ein Heimsieg gegen den im Aufwind befindlichen Ludwigshafener SC. Außerdem muss Kontrahent Knittelsheim seine Partie in Seebach verlieren.

„Wir sind im Moment gut drauf, auch wenn man einräumen muss, dass die beiden zurückliegenden Partien gegen Frankenthal und Weisenheim keine riesigen Herausforderungen dargestellt haben“,