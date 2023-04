Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Musikpark Ludwigshafen steht wieder in den Startlöchern. Nach rund 18-monatiger Pause soll das Partyvolk aus Ludwigshafen und der Region wieder eine Anlaufstelle am Berliner Platz erhalten. „Sollte sich an den aktuellen Vorgaben nichts mehr ändern, werden wir am Freitag, 1. Oktober, wieder aufmachen“, kündigte Geschäftsführer Michael „Mike“ Gebhardt an.

Am 8. März 2020 hatte die Diskothek am Rande des Berliner Platzes zum letzten Mal regulär geöffnet. Seither herrscht Ruhe auf den drei Tanzflächen und den insgesamt