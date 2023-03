Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Vorderpfalz nimmt die Resonanz bei den sogenannten Montagsspaziergängen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen merklich ab. Laut dem für die Vorder- und Südpfalz zuständigen Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligten sich in Ludwigshafen am Montagabend 40 Teilnehmer an Protesten am Berliner Platz – das sind 14 weniger als in der Vorwoche und nur halb so viele wie in der Hochphase.

Rückläufig ist die Teilnahme an solchen Demos auch im mittleren Rhein-Pfalz-Kreis, wo auf Anfrage nach Polizeiangaben