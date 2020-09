Die Polizei ist auf der Suche nach Personen, die sich am Donnerstagnachmittag zwischen 16.15 und 16.25 Uhr am Ludwigshafener Hauptbahnhof aufgehalten haben. Sie werden als Zeugen gebraucht, um die Umstände einer Verkehrsgefährdung aufklären zu können. Laut Polizei hat ein 20-Jähriger seinen silbernen Mercedes mit NW-Kennzeichen auf der Straße vor dem Hauptbahnhof so stark beschleunigt, dass die Reifen quietschten, das Heck ausbrach und das Auto sich schließlich drehte. Der Mercedes stieß dabei gegen die Bordsteinkante, sodass die Hinterradachse brach. Der Wagen kam schließlich auf dem Gehweg zwischen Bushaltestellen und Informationstafeln vor den Abgängen zur Straßenbahn zum Stehen. Der Fahrer schaffte es dann noch, den eigentlich nicht mehr fahrbereiten Mercedes auf dem gegenüberliegenden Parkplatz abzustellen. Danach flüchtete er. Dennoch konnte er von der Polizei bei der Unfallaufnahme ermittelt werden. Um noch mehr Erkenntnisse über den Vorfall zu bekommen, sucht die Polizei nun Zeugen oder Personen, die durch die Aktion des Mannes gefährdet wurden. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.