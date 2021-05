Ob vor einer Bank oder vor der Post: Menschenschlangen gehören coronabedingt zum Stadtbild. Wenn sich Leute an einem Sonntagvormittag bei der DLRG in Oggersheim-Melm anstellen, hat das andere Gründe. Es die einzige Chance für einen Schnelltest. Eindrücke vor Ort.

„An Muttertag war deutlich mehr los“, sagt Oliver Nagel-Schwab. Der Leiter der Oggersheimer DLRG-Ortsgruppe hat von seinem Büro einen guten Überblick. 327 Personen ließen sich in der Vorwoche mit dem Wattestäbchen in der Nase rühren. „Heute kommen wir vielleicht auf 240“, vermeldet er am Sonntag zur „Halbzeit“. Anstelle des erwarteten Ansturms zum Wochenende bei geöffneter Gastronomie an der Weinstraße haben er und seine Helfer einen relativ ruhigen Tag. Der passt aber zur Erfahrung der Helfer: „Wir haben schon versucht, Prognosen für einen Tag zu erstellen und sind zu der Erkenntnis gekommen: Vorhersagen sind nicht möglich.“

Bisher rund 8000 Menschen getestet

Seit 8. März und damit schon über zwei Monate bieten die Männer und Frauen der Wasserrettung ihr Angebot an der Melm an. Rund 8000 Menschen wurden in dieser Zeit getestet: bis Sonntag exakt 81 – also rund ein Prozent davon – mit einem positiven Ergebnis. „In der Regel waren das Einzelpersonen und zu 90 Prozent Menschen, die nicht mit einem positiven Ergebnis gerechnet hatten“, berichtet Nagel-Schwab. Letztlich genau die Menschen also, die man mit so einem Test erreichen will. „Wir bieten ein größtmögliches Angebot für die Leute, die gar nicht wissen, dass sie Krankheitsüberträger sind.“

In den Zoo oder an die Weinstraße

Entstanden sei das Angebot zu den Arbeitnehmer-freundlichen Zeiten eher zufällig. „Wir haben uns angeboten, weil wir schon seit Weihnachten in den Pflegeheimen testen“, erklärt der Ortsgruppenleiter. Deshalb sei man auf die Kommune zugegangen und habe sich als Ersatz für die Feuerwehr angeboten. Die Prämisse der Kommune war allerdings, dass die ehrenamtlichen DLRG-Helfer ausschließlich außerhalb ihrer eigentlichen Arbeitszeit tätig werden. Und damit eben außerhalb klassischer Bürozeiten. Deshalb werden die Menschen am ehemaligen Freibad montags, mittwochs und freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr getestet. Gerade richtig also, für Familien, die am Wochenende den Zoo besuchen wollen, oder Freunde der Außengastronomie an der Weinstraße, wo jeweils aktuelle negative Tests eine Voraussetzung für den Besuch sind. Oder auch zur Sicherheit vor der Familienfeier. „Am Muttertag war die Warteschlange fast 200 Meter lang“, so Nagel-Schwab.

„Möchte Gewissheit haben“

Die Motivation für den Besuch am Sonntag war höchst unterschiedlich. „Ich möchte Gewissheit haben, bevor ich meine Kinder und Enkelkinder besuche“, sagt etwa Liane Wenz. Eine Impfung schließt sie für sich aus. Lieber lässt sich die 62-Jährige regelmäßig testen. Sie wird von den Helfern mittlerweile fast schon wie ein Familienmitglied begrüßt: „Ich bin hier Stammgast.“

Zum Campen an die Ostsee

Uwe Boos hat hingegen ein echtes Ziel vor Augen: „Ich will morgen auf einen Campingplatz an der Ostsee.“ Nach Dahme in der Nähe von Rostock soll es am Montag für den 58-Jährigen gehen. „Und auf dem Campingplatz ist ein Test mit einer 48-stündigen Gültigkeit vorgeschrieben.“ Mit dem Papier aus Oggersheim in der Tasche könne er beruhigt aufbrechen. Dabei muss er an der Melm noch nicht einmal die Viertelstunde auf das Testergebnis warten. „Wir verschicken das Ergebnis auch per E-Mail“, so Nagel-Schwab.

„Das läuft hier wirklich sehr gut“

Das wissen auch Monika und Michael Werst aus Ruchheim. Die beiden 59-Jährigen waren schon mehrfach in Oggersheim zu Gast, wollten am Sonntag tatsächlich noch nach Bad Dürkheim aufbrechen. „Das läuft hier wirklich sehr gut. Wir können losfahren und bekommen die Nachricht dann unterwegs auf das Handy.“ Dann stehe dem Biergartenbesuch nichts mehr im Wege.

Also alles in allem wieder ein reibungsloser Testnachmittag für die ehrenamtlichen DLRG-Helfer. Zumindest fast: „Wir hatten ein Ehepaar hier, dem ist das alles nicht schnell genug gegangen. Wir haben sie gebeten, wieder zu gehen“, erzählt der Ortsgruppenleiter. Letztlich sei es ein freiwilliges Angebot, die fünf DLRG-Helfer im Testzentrum selbst und die bis zu zwei Helfer im Backoffice seien schließlich allesamt ehrenamtlich im Einsatz.