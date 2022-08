Im Juli haben in Ludwigshafen 14.000 per Zufallstichprobe ausgewählte Haushalte Post von der Stadtverwaltung und dem Institut für empirische Marktanalysen (EMA) erhalten. Das Unternehmen hatte von der Stadt den Auftrag erhalten, einen neuen Mietspiegel zu erstellen. Dazu ist ein Überblick über die aktuellen Mieten erforderlich. Dementsprechend wurden die angeschriebenen Haushalte um die notwendigen Angaben gebeten. Der Rücklauf sei insgesamt gesehen gute, so die Verwaltung. Aber einige Wohnungstypen seien bisher nicht angemessen vertreten in der Umfrage. Deshalb wendet sich die Stadt Ludwigshafen nun noch einmal an die im Rahmen der Zufallsstichprobe ausgewählten Haushalte und weist auf die Verpflichtung zur Beantwortung des Fragebogens zur Erstellung des Mietspiegels hin. Für alle, die den Fragebogen bislang beiseitegelegt haben, wurde die Frist zur Beantwortung um eine Woche bis zum 19. August verlängert. Bei Fragen können sich Haushalte direkt an EMA wenden, entweder über die Telefonhotline 0941 380710 oder per E-Mail an support@ema-institut.de. Der Mietspiegel dient dazu, Vermietern und auch Mietern einen Überblick über eine angemessene Miete für eine Wohnung zu liefern.