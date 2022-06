Die Petition der Siedlergemeinschaft Notwende zum Ausbau einer vollwertigen Verbindungsstraße zwischen Oggersheim und der Melm zählt mittlerweile fast 1600 Unterstützer.

Mit Flyern und Aktivitäten vor Ort halten die Initiatoren ihr Anliegen in Erinnerung und gewinnen neue Sympathisanten. Von Infoständen und am Wochenende vom Schulfest der Karl-Kreuter-Grundschule nehmen sie das Stimmungsbild mit, dass die Situation an der Zufahrtsstraße zur Notwende weithin als gefährlich und inakzeptabel angesehen wird.

Bislang scheitert ein Ausbau der Mittelpartstraße an der Co-Finanzierung durch das Land. Dieses hatte seine ursprüngliche Zusage nach einer Kostenexplosion während der Bauplanung zurückgezogen und Nachbesserungen gefordert. „Auffällig viele Anwohner glauben gar nicht mehr an eine Veränderung in absehbarer Zeit“, ist die Erfahrung von Martin Krumhaar, Beisitzer im Siedler-Vorstand und Initiator der Petition. Einige Anwohner würden die Straße zu gewissen Zeiten meiden – aus Angst vor Unfällen, berichten die ehrenamtlichen Helfer am Petitionsstand.

SG-Vorsitzender Matthias Meier will die Petition noch vor der Sommerpause bei der Stadtverwaltung einreichen. Von dort haben die Initiatoren die Auskunft, dass die erneute Kosten-Nutzen-Prüfung erledigt und der Nutzen des Ausbaus bestätigt worden sei.

Sollte die ADD diese Argumentation überzeugen und sie ihre anteilige Bezuschussung der von 2,94 auf fast 4,8 Millionen Euro gestiegenen Kosten erneuern, könnten die Bauarbeiten idealerweise im vierten Quartal ausgeschrieben werden.

Noch Fragen?



Die Petition findet sich hier, auf der Vereinshomepage oder in der Facebook-Gruppe „Initiative Melm Zufahrt – Ausbau jetzt!“. Die Initiatoren der Bürgerinitiative sind auch per E-Mail erreichbar unter petition@sg-notwende.de.