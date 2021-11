Unbekannte haben laut Polizei am Montag mehrere Tausend Euro aus einem Mercedes Sprinter in Ludwigshafen-Nord erbeutet. Um 12.50 Uhr stellte der 49-jährige Zulieferer seinen Wagen in der Hemshofstraße ab. Als er nach der Zustellung wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, fehlte die Geldmappe mit mehreren Tausend Euro, die im Fußbereich gelegen hatte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.