Bekommt Ludwigshafen eine medizinische Universität? Die Frage ist aktuell nicht zu beantworten, einen diesbezüglichen Antrag der FWG an die Verwaltung hat der Stadtrat am Montag aber schon mal gebilligt, allerdings nur als „Prüfantrag“. Innerhalb der politischen Diskussion um eine weitere medizinische Fakultät in Rheinland-Pfalz wollen die Freien Wähler, dass sich Ludwigshafen für eine solche Universität bewirbt. „Die Landesregierung anerkennt den Bedarf“, sagt Fraktionschef Rainer Metz. „Ludwigshafen hat mit den vorhandenen Kliniken hierfür die beste Infrastruktur im Land“, begründete er seinen Vorstoß. Entscheidend für die Einrichtung einer weiteren medizinischen Vollfakultät – bislang gibt es eine solche nur in Mainz – ist laut Metz, dass die für eine medizinische Ausbildung geforderte Patientenzahl einschließlich eines breiten Spektrums von Krankheitsbildern vorhanden ist. „Das regional notwendige Einzugsgebiet ist im Umland vorhanden“, ist Metz überzeugt, der eine zweite medizinische Vollfakultät für unabdingbar hält. „Es ist auch ein Wettbewerbsfaktor zur Gewinnung von Arbeitskräften in der Wirtschaft.“ Zudem sei die Ansiedlung in Ludwigshafen aus medizinischen und Versorgungsgründen geboten.

Standort in der „City West“?

Der FWG-Antrag wurde weitgehend begrüßt, es wurden aber auch Risiken benannt, wie der Kostenfaktor. Als Standort wurde die an der geplanten Stadtstraße (Helmut-Kohl-Allee) entstehende „City West“ ins Spiel gebracht. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) erinnerte daran, dass bereits ihr Vor-Vorgänger Wolfgang Schulte (SPD) leider vergeblich einen ähnlichen Vorstoß gemacht habe und damals das Don-Bosco-Haus als Standort vorgesehen gewesen sei.