Die SG Edigheim, Neuling in der Fußball-Bezirksliga, dürfte nach nur einer Saison wieder in die A-Klasse absteigen. Das zeichnet sich nach der 3:4-Niederlage bei Mitaufsteiger TuS Mechtersheim II am Sonntag ab.

Vielleicht ist der rasante Aufstieg der SG etwas zu schnell gegangen. Innerhalb eines Jahres sprangen die Edigheimer von der B-Klasse in die Bezirksliga. Dort ist die Mannschaft gut in die Saison gestartet