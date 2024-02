Vier Jahre nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau wird auch in Mannheim der neun Todesopfer gedacht. Die Föderation demokratischer Arbeitervereine und das Bündnis „Mannheim gegen Rechts“ laden zu einer Mahnwache mit Kundgebung am Montag um 18 Uhr auf dem Marktplatz ein. Angekündigt sind Redebeiträge und eine Schweigeminute. Teilnehmer sind aufgerufen, Bilder der Opfer mitzubringen. „Ihre Gesichter und Namen sollen in Erinnerung bleiben.“ Fahnen von Parteien und Nationen sind hingegen nicht erwünscht, „die Opfer sollen nicht instrumentalisiert werden“.