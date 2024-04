Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von einer Verbesserung der Situation bei den illegalen Müllablagerungen und rückläufigen Gesamtzahlen berichtet die Ludwigshafener Stadtverwaltung in ihrer Bilanz für 2023. Dennoch sieht man sich noch lange nicht am Ziel. Als komplexes Problem erweist sich die Videoüberwachung an neuralgischen Stellen.

Im vergangenen Jahr sind 4040 Fälle illegaler Müllablagerung registriert worden, 4790 waren es 2021 und 4390 Fälle im Jahr 2022. Das teilte Rainer Ritthaler, städtischer Bereichsleiter