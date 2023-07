Am vorletzten Spieltag der Tennisbundesliga treffen sich der TC Mutterstadt und die Herren II des BASF TC Ludwigshafen zum Lokalderby. Nur der Sieger darf sich noch eine Chance auf den Klassenerhalt ausrechnen.

Groß ist diese Chance allerdings für beide nicht. „Die Saison war von Anfang an verkorkst“, bekannte Mutterstadts Mannschaftsführer Nico Mayr. So war der Australier Brendon Moore als Spitzenspieler fest eingeplant. „Aber er hat uns im Mai mitgeteilt, dass er auf Grund einer Fußverletzung nicht spielen kann.“ Dadurch rückten alle eingeplanten Akteure einen Platz nach oben. „Und dass, obwohl wir als Aufsteiger sowieso nur das Ziel Klassenerhalt hatten.“ Dass dies schwer werden könnte, war dabei von Anfang an klar: Mindestens vier Mannschaften der Achter-Liga müssen ohnehin absteigen. Weitere Absteiger könnten hinzukommen, wenn etwa ein Absteiger aus der Regionalliga den Unterbau auffüllt und der Meister, Bad Ems und Saarlouis liefern sich aktuell gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze, in der Qualifikation nicht den Aufstieg schafft. Aktuell stehen in der Regionalliga der TC Bad Homburg und TZ DJK Sulzbachtal auf den Abstiegsrängen – allerdings sind hier erst drei von sieben Spieltagen vorbei.

Abstieg ist eingeplant

Trotzdem geht BASF-Cheftrainer Steffen Neutert von einem Abstieg aus: „Wir können noch maximal Viertletzter werden und der Platz reicht nach Lage der Dinge nicht zum Klassenerhalt aus.“ So oder so habe man den Klassenerhalt auch bei einem Sieg nicht mehr selbst in der Hand. Entsprechend werde man auch in der Aufstellung gegen Mutterstadt keine Experimente vornehmen. Die wären am Auftaktwochenende der zweiten Bundesliga ohnehin schwierig. „Wir müssen erst einmal schauen, wer uns für die Bundesliga zur Verfügung steht, und können erst dann sehen, wen wir an die Oberliga abgeben können“, verdeutlichte er. Eine Aufstellung allerdings, die in der Vorwoche immerhin mit 5:4 gegen Spitzenreiter Bad Ems gewonnen hat, und in der mit Steffen Neutert und Denis Gremelmayr auch die beiden Trainer aushalfen. Von denen wird zumindest Neutert am Wochenende eher nicht zur Verfügung stehen.

Schlechtes Matchverhältnis

Auch bei den Gastgebern stellt sich die Mannschaft im Prinzip von selbst auf. „Wir haben gerade in der Spitze keine Alternativen“, so Mayr. Deshalb werde auch gegen Ludwigshafen die Aufstellung an den Start gehen, die in der Vorwoche noch gegen Nordsaar mit 5:4 gewonnen hatte und damit die Minimalchance auf den Klassenverbleib zumindest am Leben hielt, auch wenn das Matchverhältnis gegenüber TC Gensingen und TSV Schott Mainz zuungunsten von Mutterstadt und den BASF TC spricht. Zudem müssten die Konkurrenten beide noch ausstehende Partien verlieren.

Gespielt wird am Samstag auf der Anlage des TC Mutterstadt. Spielbeginn ist um 10 Uhr. Saisonabschluss für die Mutterstadter ist am Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim TC Bad Ems, der BASF TC Ludwigshafen beschließt die Saison am Sonntag, 10 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den TSV Schott Mainz.