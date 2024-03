Mit dem „Run up“ eröffnet der Ludwigshafener Lauf-Club (LLC) traditionell die Lauf- und Walkingsaison. Am Freitag, 5. April, fällt um 17.30 Uhr der Startschuss auf der Aschenbahn im Sportpark am Südweststadion.

Wahlweise können ein oder zwei Stunden in lockerer Atmosphäre gemeinsam absolviert werden. Der Spaß und der Fitnessgedanke stehen dabei im Fokus. Eine Zeitnahme erfolgt nicht. Wer dennoch am Ende des Tages seine Gesamtkilometer erfahren möchte, der kann sich pro Runde ein bereitgelegtes Gummiband übers Handgelenk ziehen. Die Addition aller gesammelten Gummibänder ergibt die Runden- und somit auch die Kilometerzahl. Auch wer nur eine halbe Stunde laufen oder walken möchte, ist willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Unter allen Teilnehmern werden Sachpreise und als Hauptpreis ein Team-Staffelstartplatz (vier Läufer) für den Ludwigshafener Insellauf am 30. August verlost. Jeder Sportler erhält auf Wunsch eine Urkunde. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der LLC bietet auf Spendenbasis ein Kuchenbüffet an. An diesem Abend wird der Ludwigshafener Lauf-Club auch eine Spendensumme in Höhe von 600 Euro an den Freundeskreis „LuZIE e.V.“ übergeben. Die Mitglieder des LLC hatten um die Weihnachtszeit fleißig Kilometer zu Fuß, im Wasser und auf dem Rad gesammelt. Pro absolvierten Kilometer spendeten sie freiwillig einen Betrag. Weitere Informationen gibt es unter www.ludwigshafener-lc.de.