Faire Geste: Als 800. Stadt in Deutschland ist Ludwigshafen am Donnerstag als „Fairtrade Town“ ausgezeichnet worden. Die Urkunde nahm Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) in einer Feierstunde in der Rhein-Galerie entgegen.

„Mit dieser Urkunde ist unser Auftrag nicht erledigt“, verpflichtete die OB sich und alle Bürger zu weiterer Sensibilität im alltäglichen Konsumverhalten. So positiv die Anerkennung