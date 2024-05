Reinhard Pross (65) kandidiert als Ortsbürgermeister. Von Beruf ist er Diplom-Bauingenieur und war in den letzten Jahren bereits aktives Mitglied des Gemeinderates. Pross ist zudem langjähriger Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Weyhers. Laut Mitteilung ist es ihm wichtig das „Wir-Gefühl“ in Weyher weiterzuentwickeln und ein generationenübergreifendes Miteinander zu fördern. Er nennt die vielfältige Förderung der Infrastruktur für alle Bürger und Bürgerinnen als von großer Bedeutung. Weyher sei eine Gemeinde in einzigartiger Lage und diesen Standortvorteil mit den traditionellen Festen gelte es zu bewahren und weiterzuentwickeln.