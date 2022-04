In der Ludwigshafener Partnerstadt Lorient lag Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl deutlich vor seiner Herausfordererin Marine Le Pen. Der Amtsinhaber holte in der bretonischen Hafenstadt 76,3 Prozent der Stimmen, die Rechtspopulistin Le Pen kam auf einen Stimmenanteil von 23,7 Prozent, wie die dortige Stadtverwaltung mitteilt. Der Abstand in der Stichwahl ist in Lorient deutlich größer als auf nationaler Ebene, wo Präsident Macron rund 58 Prozent der Stimmen holte und die Kandidatin der Partei Rassemblement National auf 42 Prozent kam. Lorient ist mit 57.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt der Bretagne und liegt an der Küste von Morbihan. Seit 1963 gibt es eine Städtepartnerschaft mit Ludwigshafen, die vom damaligen Oberbürgermeister Werner Ludwig (SPD) ins Leben gerufen wurde.