Zwei Millionen Liter Wasser hat der am 11. Juni gestartete Teilabriss der Hochstraße Süd im ersten Monat verbraucht – insbesondere zur Staubminimierung auf der Großbaustelle in der Dammstraße, wie Bauleiter Stefan Feldmann berichtete. Dies nimmt die dreiköpfige Linksfraktion im Stadtrat „mit Befremden zur Kenntnis“, so ihr Sprecher Bernhard Wadle-Rohe. „Wir erlauben uns die Frage an die Stadtführung zu stellen, warum das kostbares Trinkwasser sein muss? Liegt nicht der Rhein wenige Hundert Meter entfernt, und sollte dessen Wasser nicht ausreichen, um den Staub zu minimieren? Pumpen, die mit dieser Reichweite arbeiten, gibt es bestimmt. Oder stellen die Technischen Werke kostenlos ihr Trinkwasser zur Verfügung?“

Kein sorgfältiges Verhalten

Die Linksfraktion fordert die Stadtführung deshalb auf, öffentlich zu erklären, wie es sich genau mit dem Verbrauch öffentlichen Trinkwassers verhält. „Ein sorgfältiges Umgehen mit der Ressource kann man dieses Verhalten nicht nennen. Wir glauben nicht, dass öffentliches Interesse an der Vergeudung von Trinkwasser besteht“, so Wadle-Rohe.