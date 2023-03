Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Bezirksligist BSC Oppau gehört zwar zu den abstiegsgefährdeten Teams, doch die Gelb-Schwarzen sind aktuell in einer guten Phase von sechs Spielen ohne Niederlage. Am Sonntag, 15 Uhr, geht es jedoch zum bärenstarken Neuling TuS Mechtersheim II.

Im letzten Spiel vor der Winterpause gab es einen 4:0-Derbysieg in Edigheim. Zu Beginn der Rückserie folgte viermal in Folge ein 1:1, ehe am Sonntag Freinsheim 2:0 besiegt wurde. „Diese