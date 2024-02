Ein Traktor-Gespann hat am Freitagvormittag Teile seiner Ladung auf der L 527 zwischen Ruchheim und Maxdorf verloren. Wie die Polizei weiter mitteilte, verteilten sich Rote Bete auf einer Strecke von rund 800 Metern auf der Fahrbahn und verwandelte diese teilweise in eine Rutschbahn. Die Landstraße musste ab 11.20 Uhr vorübergehend zur Reinigung gesperrt werden. Durch die vom Traktor fallenden Rüben wurden zwei Autos leicht beschädigt. Die Polizei sucht nach weitere Geschädigten, die sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621 963-2403 wenden können.