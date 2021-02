Die Briefwahl zur rheinland-pfälzischen Landtagswahl startet in Ludwigshafen am Montag, 8. Februar. Wahlberechtigte können dann laut Stadt online auf www.ludwigshafen.de, per E-Mail an briefwahl@ludwigshafen.de oder per Post einen Antrag stellen. Wahlberechtigte können Wahlunterlagen auch persönlich im Wahlamt im Rathaus (Rathausplatz 20) abholen oder direkt vor Ort wählen. Dafür müssen die Wahlbenachrichtigung und ein gültiges Ausweisdokument vorgelegt werden. Das Wahlamt ist dienstags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, außerdem montags und mittwochs von 13 bis 16 Uhr und donnerstags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag vor der Wahl am 14. März ist es außerdem von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie empfiehlt die Stadtverwaltung aber die kontaktlose Form der Briefwahl. Die Wahlbenachrichtigungen werden seit dem 5. und bis zum 21. Februar zugestellt. Auf der Rückseite ist der Antrag zur Briefwahl abgedruckt.