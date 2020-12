Die SPD-Landtagsabgeordneten Anke Simon und Heike Scharfenberger aus Ludwigshafen sind am Samstag auf dem Parteitag der Sozialdemokraten in Mainz auf aussichtsreiche Listenplätze für die Landtagswahl 2021 gewählt worden. Simon war vom Vorstand auf Listenplatz fünf vorgeschlagen und wurde mit 287 Ja-Stimmen von 332 Delegierten bestätigt, das sind 86,4 Prozent. Die 57-Jährige ist die erste Frau aus der Pfalz auf der streng nach Frauen und Männern quotierten Liste. Für Scharfenberger (59) auf Platz 15 votierten 305 von 330 Delegierten mit Ja – 92,4 Prozent. Beide Frauen zogen 2016 über das Direktmandat in den Landtag ein. Bianca Staßen (44), Kreisbeigeordnete des Rhein-Pfalz-Kreises aus Otterstadt, müsste für einen Sitz im Landtag ihren Wahlkreis Mutterstadt direkt gewinnen. Sie wurde zwar mit 314 Ja-Stimmen von 331 Delegierten (94,9 Prozent) auf die Liste gewählt, aber auf Platz 41 ist ein Einzug über die Landesliste eher unwahrscheinlich. Derzeit sind 39 Sozialdemokraten im Mainzer Landtag vertreten.