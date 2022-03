Von Saskia Helfenfinger-Jeck

Just am 1. April zum Run up, der geplanten Eröffnung der Lauf- und Walkingsaison, kehrt der Winter zurück. Aus diesem Grund hat sich der Veranstalter, der Ludwigshafener Lauf-Club (LLC), entschieden, den Run up auf der Parkinsel um eine Woche auf den 8. April, 17 Uhr, zu verschieben. Der Run up lebt nicht nur vom Laufen, sondern auch vom gemeinsamen Austausch im Anschluss. Und dies sei bei dem zu erwartenden Wetter nicht möglich, teilt der LLC mit. Jeder Lauf- und (Nordic-) Walking-Interessierte kann sich am 8. April auf dem zwei Kilometer langen Rundkurs durch den Ludwigshafener Stadtpark sportlich austoben. Ziel des ist es, (Wieder-) Einsteiger und Aktive jeden Alters zum gemeinsamen Laufen zu motivieren. Gelaufen oder gewalkt werden können eine, zwei, drei, vier oder fünf Runde(n), also Strecken zwischen zwei und zehn Kilometer Länge. Es erfolgt keine Zeitnahme. Gemeinsam mit einer Trainerin läuft der Nachwuchs zwei Kilometer.