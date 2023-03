Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der am Mittwoch von den künftigen Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP in Berlin vorgestellte Koalitionsvertrag stößt auf ein geteiltes Echo. Die Einschätzung der Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal fällt dagegen – wenig überraschend – positiv aus. Gehören Christian Schreider (49, SPD) und Armin Grau (62, Grüne) doch zwei von drei Parteien der Ampelkoalition an.

„Der Vertrag ist ein prima Wurf, weil er die Stärken der drei Partner zusammenführt und sich nicht auf Kompromisslinien verlässt“, sagt Schreider.