Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag und Mittwoch zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen, die auch das Universitätsklinikum Mannheim betreffen. Um die Patientenversorgung sicher zu stellen, hat die Geschäftsführung des Krankenhauses mit Verdi eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen. Sie beruhe auf dem einvernehmlichen Grundsatz, dass Patienten durch streikbedingte Einschränkungen keinesfalls gefährdet werden dürfen, heißt es aus dem Klinikum. Trotz Warnstreiks sei eine personelle Besetzung wie an Wochenenden beziehungsweise im Nachtdienst vorgesehen. „So können medizinisch unaufschiebbare Behandlungen sowie dringend notwendige Operationen auch während des Streiks zuverlässig durchgeführt und begonnene Behandlungen fortgesetzt werden. Auch die Versorgung von Notfällen in der Zentralen Notaufnahme und der Kinder-Notfallambulanz ist jederzeit sichergestellt“, teilt das Klinikum mit. Patienten und Angehörige sollten dennoch berücksichtigen, dass es an den beiden Streiktagen auf den Stationen zu Beeinträchtigungen im Krankenhausbetrieb kommen wird, heißt es weiter. Der Aufruf zum Warnstreik richtet sich in erster Linie an Pflegekräfte, den Medizinisch-Technischen Dienst sowie Personal in Verwaltung und Technik. Ärzte dagegen sind nicht zum Warnstreik aufgerufen.