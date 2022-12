Das Klinikum Ludwigshafen erinnert an die aktuellen Besuchsregeln und teilt mit: „Gemäß den geltenden gesetzlichen Regelungen hat Zutritt zu einem Krankenhaus als Begleitperson oder Besucher nur, wer einen tagesaktuellen, negativen Corona PoC-Antigenschnelltest vorweisen kann.“ Testmöglichkeiten für Besucher und deren Begleitpersonen bestehen im Klinikum Ludwigshafen nicht, wie Sprecherin Yasemin Böhnke betont. „Das Testergebnis einer zertifizierten Testeinrichtung muss mitgebracht werden, darf maximal 24 Stunden alt sein und ist obligatorisch für jeden Besucher, ungeachtet des Impf- oder Genesenenstatus.“ Ein Selbsttest reiche nicht aus, erinnert Böhnke. Darüber hinaus gelte eine FFP2-Maskenpflicht in sämtlichen Räumlichkeiten des Klinikums. „Grundsätzlich gilt maximal ein Besucher für eine Stunde pro Tag. Ausnahmen von dieser Besucherregelung kann und wird das Haus nach Abwägung der Risiken in besonderen Härtefällen machen, so zum Beispiel beim Besuch im Sterbefall.“ Stationäre Patienten oder solche der Notaufnahme müssen Böhnke zufolge keinen Test mitbringen. Dieser werde im Klinikum Ludwigshafen vor Ort durchgeführt.