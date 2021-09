Die Ludwigshafener Klimawette, die vor rund einem Monat gestartet ist, liegt laut Stadtverwaltung derzeit mit 52 Teilnehmern auf Platz 25 unter mehr als 500 Städten, was die Teilnehmerzahl betrifft. Mit den bisher eingesparten 57,8 Tonnen CO 2 liege man auf Platz 40. „Aber da ist noch viel Luft nach oben“, betont Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos). Knapp die Hälfte der Teilnehmer seien derzeit Mitarbeiter der Verwaltung.

Bei der Aktion geht es darum, möglichst viele Menschen zu beteiligen, die sich bis Ende Oktober Maßnahmen für mehr Klimafreundlichkeit im Alltag vornehmen. Das können ganz einfache Dinge wie „kürzer Duschen“ oder „Kurzstrecken zu Fuß oder mit dem Rad“ sein. Die Klimawette will aufzeigen, was jede/r Einzelne beitragen kann.

