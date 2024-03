Weil ein Elfjähriger am Mittwoch gegen 10.20 Uhr eine rote Fußgängerampel ignorierte, ist er mit einem Auto zusammengeprallt. Laut Polizei trug der Junge leichte Verletzungen davon. Der Vorfall ereignete sich in der Mannheimer Augustaanlage. Vorsorglich wurde das Kind in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer entfernte sich laut Polizei vom Unfallort. Eine 58-jährige Zeugin hat offenbar beobachtet, wie ein anderer Autofahrer nach dem Zusammenstoß die Verfolgung aufgenommen hat. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 174-331-0.