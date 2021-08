Aufgrund der steigenden Covid-19-Infektionszahlen haben die Krankenhäuser der Stadt einen Besucherstopp erlassen. Damit sollen Patienten und das Personal in den Kliniken geschützt werden. Unterdessen hat die Stadtverwaltung strenge Kontrollen der Maskenpflicht in der City, der neuen Sperrstunde und bei der Quarantäne von Infizierten angekündigt.

Die Nachricht kam am Freitagvormittag: Reguläre Krankenbesuche sind am Klinikum Ludwigshafen ab Samstag nicht mehr erlaubt. Der Grund dafür sind die deutlich gestiegenen Corona-Infektionszahlen. Auch dürfen Angehörige nicht mehr zu Untersuchungen begleitet werden. Ausnahmen seien nur nach Absprache mit der behandelnden Station und nur in wenigen Fällen möglich – etwa bei Angehörigen, die sich von einem Sterbenden verabschieden möchten. Ebenfalls möglich ist eine Begleitperson pro Patient in der Notaufnahme. Auch bei werdenden Müttern und Neugeborenen bleibt eine Begleitung erlaubt. Der Zutritt zum Klinikum ist für Besucher nur noch über den Haupteingang in der Bremserstraße möglich, teilte das Klinikum weiter mit.

Zugelassene Besucher erhalten einen entsprechenden Ausweis, der in Verbindung mit einem amtlichen Personalausweis für die Dauer des stationären Aufenthalts ihres Angehörigen gültig ist. „Wir müssen alles erdenklich Mögliche tun, um das Infektionsrisiko zu minimieren und die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen“, sagte Günter Layer, Ärztlicher Direktor des Klinikums. Für alle Beteiligten seien die Beschränkungen ein deutlicher Einschnitt – aber es gehe im Sinne des Gesundheitsschutzes der Patienten nicht anders, sagte der Professor, der für die ärztliche Versorgung am zweitgrößten Krankenhaus in Rheinland-Pfalz mit seinen rund 1000 Betten zuständig ist. Auch die Mitarbeiter des Klinikums sollen durch die Maßnahmen geschützt werden.

Ansteckungsrisiko verringern

„Um die Versorgung der Patienten gewährleisten zu können, sind wir auf gesunde, motivierte und leistungsstarke Mitarbeiter angewiesen“, betonte Klinikum-Chef Hans-Friedrich Günther. „Wir können nicht riskieren, dass wir Mitarbeiter unnötigen Gefahren einer Ansteckung aussetzen“, begründete Günther den Besucherstopp. Wie lange die Regelung gelte, hänge vom Infektionsgeschehen ab. Eine Aufhebung komme erst in Betracht, wenn sich die Sieben-Tage-Rate bei Neuinfektionen wieder in einem unkritischen Bereich bewege oder ausreichend Antigentests zur Verfügung stünden, so Günther.

Auch das Marienkrankenhaus in der Gartenstadt (484 Betten) und das St. Annastift in Mundenheim (90 Betten) haben ab Samstag einen Besuchsstopp verhängt. „Ausnahmefälle gelten für Eltern von bei uns betreuten Kindern und für Angehörige schwerstkranker Patienten und zur Sterbebegleitung. Ebenso dürfen Väter bei der Geburt anwesend sein und eingeschränkt zu Besuch kommen“, sagte eine Sprecherin.

Alle Kliniken machen mit

Die anderen Ludwigshafener Krankenhäuser erlassen ebenfalls einen Besuchstopp. Im Guten Hirten (140 Betten) gilt er ab Samstag für alle Stationen. Bei kritisch kranken oder sterbenden Patienten werden nach vorheriger Absprache mit der Station Ausnahmen erlaubt. Patienten, die zu ambulanten Untersuchungen oder zur stationären Aufnahme kommen, können von einer Person begleitet werden. Auch die BG Klinik (528 Betten) hat sich mit den anderen Häusern auf einen Besuchstopp verständigt. Details dazu waren am Freitag nicht zu erfahren.

Infiziertenrate steigt

Unterdessen sind die Infiziertenzahlen in Ludwigshafen weiter gestiegen. Laut Landesuntersuchungsamt wurde am Freitagmittag der Wert von 79,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erreicht (Vorwoche: 31). Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) rechnet weiter mit steigenden Zahlen, da nun die Herbstferien enden, Familien aus dem Urlaub zurückkommen und Kinder wieder die Schulen besuchen. Mit einer Maskenpflicht im Unterricht ab der fünften Klasse (Ausnahme Sonderschulen) soll die Verbreitung des Virus eingedämmt werden. Die Stadt setzt ferner auf Maskenpflicht in der City, eine Sperrstunde und ein Alkoholverbot sowie Kontaktbeschränkungen und Auflagen für Veranstaltungen.

100 mehrsprachige Schilder sollen auf die Maskenpflicht in der Ludwigshafener Innenstadt aufmerksam machen. Das Ordnungsamt soll Verstöße sofort mit einem Bußgeld von 50 Euro ahnden, wie Steinruck bei einer Pressekonferenz sagte. Nach ihren Eindrücken werde die seit Freitag geltende Maskenpflicht in der City vom großen Teil der Passanten eingehalten. Die OB kündigte strikte Kontrollen der Sperrstunde und des Alkoholverbots an, die täglich ab 23 Uhr gelten. Zudem werde das Ordnungsamt kontrollieren, ob Corona-Infizierte die häusliche Quarantäne einhalten. Dafür sollen Betroffene auch aufgesucht und nicht nur angerufen werden.

OB will Lockdown verhindern

OB Steinruck hofft nun, dass die verschärften Corona-Einschränkungen ausreichen, um die Pandemie einzudämmen. Ob die Maßnahmen wirken, lasse sich erst in zwei Wochen sagen. Sie appellierte erneut an die Bevölkerung, sich an die verschärften Regeln zu halten. „Wir hoffen, die Menschen sind jetzt wachgerüttelt. Wir wollen alles tun, um den Lockdown zu verhindern“, sagte die OB.

Um auch Migranten zu erreichen, die sich nicht über regionale Medien über die neue Verschärfung der Corona-Regeln informieren, sollen Wurfzettel großflächig in Haushalten eingeworfen werden.

Tests in Altenheim negativ

Unterdessen vermeldet das Klinikum keine weiteren Infektionen unter den Bewohnern und Mitarbeitern des Alten- und Pflegeheims in der Gartenstadt. Eine Bewohnerin aus dem als Erstes betroffenen Wohnbereich habe sich beim Wiederholungstest als negativ erwiesen. Somit seien im Hans-Bardens-Haus derzeit sechs Bewohner und drei Mitarbeiter positiv.

Die Anzahl der Covid-19-Patienten im Klinikum ist stabil geblieben: Elf Erkrankte sind auf Normalstation und vier auf Intensiv untergebracht. Im Marien gibt es sieben Corona-Patienten, von denen keiner auf der Intensivstation liegt.