Für die Weihnachtsfeiertage haben die katholischen Pfarreien der Stadt zahlreiche Gottesdienste – Krippenfeiern, Christmetten, Festgottesdienste – geplant. In allen Gottesdiensten gilt die 3G-Regel, für die meisten Gottesdienste ist eine Anmeldung erforderlich.

„Wir gehen derzeit davon aus, dass alle Gottesdienste auch stattfinden können“, sagt Dekan Alban Meißner, der nach einer dreimonatigen Sabbatzeit am 15. Dezember seine Tätigkeit wieder aufgenommen hat. Da sich aber mit Blick auf die dynamische Pandemielage jederzeit etwas ändern könne, bittet er die Gottesdienstbesucher, sich vor den Gottesdiensten über die Homepages der Pfarreien oder die Homepage des Dekanats (www.kath-dekanat-lu.de) zu informieren.

Kontaktkarten am Kircheneingang

Für die meisten Gottesdienste ist eine telefonische Anmeldung erforderlich. Diese erfolgt für alle Gottesdienste in der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus im Zentralbüro (0621 511255), für die Gottesdienste in der Pfarrei Hl. Katharina im Pfarrbüro (0621 553324), für die Gottesdienste in der Pfarrei Hl. Franz von Assisi im Pfarrbüro (0621 5590982-0) und in der Pfarrei Hl. Edith Stein ebenfalls im Pfarrbüro (0621 652590). Die Pfarrei Hl. Cäcilia verzichtet auf eine telefonische Anmeldung. Hier erfolgt die Erfassung der Gottesdienstbesucher über Kontaktkarten, die am Kircheneingang erhältlich sind. „Die Kirchen in Hl. Cäcilia und auch in Hl. Edith Stein öffnen 45 Minuten vor Gottesdienstbeginn, damit genügend Zeit für die Kontakterfassung und Kontrolle der 3G-Nachweise bleibt“, informiert Pfarrer Dominik Geiger.

Pesch-Haus und St. Josef

Auch für den Weihnachtsgottesdienst im Heinrich-Pesch-Haus, zu dem die Jesuiten-Patres am Heiligen Abend um 17 Uhr einladen, ist eine Anmeldung unter info@hph.kirche.org erforderlich. Der Weihnachtsgottesdienst wird zusätzlich gestreamt, der Link ist auf der Homepage des Hauses www.heinrich-pesch-haus.de zu finden.

Auch aus der Kirche St. Josef werden die Christmette am 24. Dezember um 22.30 Uhr und der Festgottesdienst am 25. Dezember um 11 Uhr gestreamt. Der Link findet sich auf der Homepage der Pfarrei (www.hl-caecilia-lu.de).

In St. Josef musste der Kinderwortgottesdienst am Heiligen Abend um eine Stunde vorverlegt werden und beginnt nun um 15 Uhr. „In der Pfarrei Hl. Katharina von Siena sind die beiden Krippenfeiern in St. Hildegard und St. Michael bereits voll belegt. In St. Joseph und St. Hedwig sind nur noch wenige Plätze frei“, informiert Pfarrer Josef D. Szuba.

Dekan: Kommen Sie frühzeitig

Für alle Gottesdienste gilt die 3G-Regel, bei Tests ist der Nachweis einer offiziellen Stelle notwendig. Weiterhin gelten in der Kirche die Maskenpflicht während des gesamten Gottesdiensts und das Abstandsgebot zwischen Menschen, die nicht in häuslicher Gemeinschaft leben. Der Empfangsdienst sichtet die notwendigen Nachweise und erfasst die Kontaktdaten. „Bitte bringen Sie auch Ihren Personalausweis mit und kommen Sie frühzeitig, da die Einlasskontrollen Zeit kosten“, bittet der Dekan.

