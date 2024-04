Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 9. Juni wird ein neuer Stadtrat gewählt. Vor welchen Aufgaben stehen die Politiker in ihrer Amtszeit? Was sind die größten „Baustellen“ in den nächsten fünf Jahren? Heute geht’s um die Themen Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie sicher lebt es sich in LU?

Das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und die objektiven Zahlen der Kriminalstatistik klaffen seit Jahren auseinander.