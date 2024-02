Bundesligist TSV Ludwigshafen bleibt das Maß der Dinge: Am vierten Spieltag blieb der amtierende Deutsche Meister im Prellball unbesiegt und geht mit lediglich einer Saisonniederlage in das Finale um den Titel. Im ersten Spiel feierte die Truppe um Kapitän Florian Maaßen einen 34:23-Erfolg über den VfL Waiblingen, obwohl der TSV Ludwigshafen nicht gut ins Spiel gekommen war. Am Ende wurde der Tabellendritten aber deutlich distanziert. Die Begegnung gegen die zweite Mannschaft des VfL Waiblingen, die bereits die gesamte Saison über in unterschiedlichen Formationen antritt, hatte Testspielcharakter. Der Favorit war nie gefährdet, setzte alle Spieler ein und feierte einen klaren 35:20-Sieg. Danach kam mit dem Tabellenzweiten TV Rieschweiler 1 ein anderes Kaliber auf die Spielfläche. Aber der TSV Ludwigshafen gab sich keine Blöße, ging in Führung und baute diese kontinuierlich zum 34:24-Erfolg aus. Nach der schwierigsten Partie folgten zwei klare 43:22-Erfolge gegen Freiburg St. Georgen und den TV Rieschweiler 2, in denen wieder alle TSV-Akteure Spielzeit erhielten. Das Turnier um die deutsche Meisterschaft ist am 23./24. März in Meinerzhagen. „Wenn unsere Jungs ihren Titel erneut verteidigen, schaffen sie etwas, das noch nie da war. Sie würden zum fünften Mal in Folge Meister“, erklärt Simone Wild-Sorg vom TSV Ludwigshafen.