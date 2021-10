Natalia und Daniel sind seit fünf Monaten verheiratet. Der zweijährige Leo macht die kleine Familie aus Ludwigshafen komplett. Träume und Pläne wurden geschmiedet: eine Reise nach Kroatien, vielleicht ein eigenes Haus. Doch im Juni bricht Daniel bei der Arbeit zusammen. Dann folgt eine Diagnose, die das Leben der Familie schlagartig verändert: Blutkrebs! Daniels einzige Überlebenschance ist eine Stammzelltransplantation.

Der junge Papa gibt trotz der niederschmetternden Diagnose nicht auf. Er hofft auf einen passenden Stammzellenspender. „Ich möchte Leo ins Leben begleiten“, sagt der Familienvater. Wegen der Corona-Pandemie kann die Suche nach einem Spender nur online laufen. Große Aktionen für potenzielle Spender vor Ort sind derzeit nicht möglich – aber ein Online-Verfahren wurde eingerichtet.

Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) kümmert sich um Daniels Fall: Wer zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich unter www.dkms.de/daniel ein Registrierungsset bestellen. Mit einem Wattestäbchen wird zu Hause ein Abstrich von der Wangenschleimhaut gemacht und mit einer unterschriebenen Einverständniserklärung an die DKMS zurückgeschickt. Für Daniel geht es um alles: „Ich bitte euch von Herzen: Teilt diesen Aufruf und registriert euch als Stammzellspender! Fünf Minuten eurer Zeit können vielleicht mein Leben retten. Ein großes Danke an alle, die mir diese Hoffnung schenken.“

Seit 30 Jahren Spendersuche

Um Patienten wie Daniel auch weiterhin bei der Vermittlung von passenden Stammzellspenden unterstützen zu können, ruft die DKMS dazu auf, sich online registrieren zu lassen. Die gemeinnützige GmbH mit Sitz in Tübingen organisiert als Haupttätigkeitsfeld die Registrierung von Stammzellspendern, mit dem Ziel, weltweit Blutkrebspatienten mit einer Stammzelltransplantation eine zweite Lebenschance zu ermöglichen

Im Mai 1991 wurde die Knochenmarkspenderdatei in Tübingen von Peter Harf gemeinsam mit Gerhard Ehninger offiziell gegründet. Anlass war die Leukämieerkrankung seiner Ehefrau Mechtild Harf. In 30 Jahren haben sich knapp 416.000 Menschen in Deutschland registrieren lassen, und es fanden 90.000 Stammzellentnahmen für eine Spende statt. Laut DKMS erhält in Deutschland alle zwölf Minuten ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Viele Patienten können ohne eine lebensrettende Stammzellspende nicht überleben, und mit der Suche nach geeigneten Spendern beginnt immer auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Je schneller ein „Match“ (ein passender Spender) gefunden wird, desto größer sind die Überlebenschancen der Patienten.

Im Netz

Wer sich online registrieren will, kann dies hier machen.