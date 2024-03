Einem 38-Jährigen ist am Sonntag in einer Gaststätte in der Schanzstraße (Friesenheim) eine Hugo-Boss-Jacke gestohlen worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte er sie gegen 15.30 Uhr in der Toilette der Gaststätte vergessen. Als er sie nach mehreren Stunden habe abholen wollen, sei sie verschwunden gewesen. In der Jacke befand sich den Beamten zufolge ein Geldbeutel mit Dokumenten und einer hohen vierstelligen Bargeldsumme. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem Täter oder der Täterin um einen der Gäste der Wirtschaft handeln, teilt die Polizei mit. Hinweise unter Telefonnummer 0621 963-2222.