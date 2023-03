Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was tun, wenn man noch gerne Fußballspielen möchte, aber selbst die „Alten Herren“ zu jung sind? So wurden die Old boys gegründet, die kürzlich ihr 40-jähriges Bestehen feierten. Friedel Huber spricht über Training, das Jubiläum und die Zukunft.

Herr Huber, wie alt sind die Old boys im Schnitt?

Das ist schwer zu sagen. Manche sind über 60, andere schon über 70 oder älter als 80. Der Altersschnitt