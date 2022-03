Er ist einer, der vielen Neuen beim Fußball-Landesligisten SV Südwest Ludwigshafen. Torhüter Levent Cetin (43) wechselte im Winter vom VfR Frankenthal aus der Bezirksliga zu Südwest. Zuvor spielte der Ex-Profi lange in der Türkei und hielt auch schon beim SV Waldhof Mannheim den Kasten sauber. Im Interview spricht der Keeper über seine Zukunft als Torwarttrainer.

Herr Cetin, im Winter wechselten Sie zum SV Südwest Ludwigshafen. Südwest ist einer von vielen Vereinen, für die Sie aktiv waren. Können Sie sich eigentlich noch an all Ihre vorherigen Klubs erinnern und wo hatten Sie Ihre schönste Zeit?

Natürlich kenne ich noch alle Teams. Die zehn Jahre, in denen ich als Profifußballer in der Türkei aktiv spielte, waren schön. Ein Jahr habe ich dort sogar in der Ersten Liga verbracht, in Genclerbirligi Ankara. Danach bin ich mit Cankirispor von der Dritten in die Zweite Liga aufgestiegen. Aber auch die Zeit bei Waldhof Mannheim und dem VfR Mannheim war großartig. Damals bin ich mit dem VfR sogar von der Verbands- in die Oberliga aufgestiegen.

Sie sprechen Ihre Zeit in der Türkei an. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Unterschiede zum deutschen Fußball?

Die Mentalität in der Türkei ist eine ganz andere als hier in Deutschland. Das Training und die Disziplin haben in der Türkei nicht den Stellenwert, wie hier. In Deutschland ist das Training deutlich härter.

Sie sind mit 43 Jahren ein Jahr jünger als der langjährige italienische Nationalkeeper Gianluigi Buffon. Auch er ist noch aktiv, spielt noch in der Zweiten italienischen Liga bei Parma Calcio. Wie lange möchten Sie noch spielen und wie sehen Ihre Pläne für danach aus?

Ich habe wirklich keine Ahnung, wie lange ich noch spielen werde. In den letzten zehn Jahren war im Grunde jede Saison meine letzte Saison. Aber ich spiele immer noch. Gestern, also am Sonntag, habe ich auch mal wieder ein Testspiel gespielt für Südwest. Es macht immer noch großen Spaß, so wie vor 20 Jahren. Mein Spielerpass liegt also noch bei Südwest, aber eigentlich bin ich ja Torwarttrainer. Im August habe ich einen Torwarttrainer-Leistungskurs. Einen C-Trainerschein habe ich bereits. Als Torwarttrainer habe ich mir große Ziele gesteckt. Ich möchte als Torwarttrainer in einer höheren Liga aktiv sein. Da ist es mir dann egal, ob Jugend oder Senioren. Kontakte habe ich bereits in die Regionalliga und in die Zweite Bundesliga.