Seit Jahren machen Pestizide und Parasiten den Bienen das Leben schwer. Auch der Anflug für Edelkastanien- oder Lindenhonig fällt immer schwerer, weil Flächen mit Blüten dieser Spezialitäten selten sind. Es gibt jedoch auch gute Nachrichten mit Blick auf den Weltbienentag (20. Mai).

Es soll Albert Einstein gewesen sein, der schon vor Jahrzehnten gewarnt hat: „Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch noch vier Jahre zu leben.“ Noch sind die kleinen und Pollen sammelnden Insekten freilich nicht ausgestorben. Doch Pflanzenschutzmittel der konventionellen Landwirtschaft vergiften ihre Umwelt, einseitige Nahrung wegen der zunehmenden Monokulturen auf den deutschen Feldern schwächen sie, und dann ist da auch noch die aus Asien importierte Varroa-Milbe, die in kurzer Zeit ganze Bienenvölker vernichten kann.

Aktuell nimmt die Zahl der Bienenfreunde allerdings deutlich zu – auch in der Metropolregion Rhein-Neckar. Nach Angaben des Deutschen Imker-Bundesverbandes erhöhte sich seine Mitgliederzahl im Pandemie-Jahr 2020 trotz Homeoffice und Lockdown um etwa 4,2 Prozent auf rund 135.000. Dazu kommen noch mehr als 15.000 „freie“ Imker, die anderen Organisationen angehören oder ungebunden ihrem Hobby Bienenzucht nachgehen. Sie haben bei den Behörden bundesweit über 800.000 Bienenvölker gemeldet.

„Lebenswichtige Bestäubung“

Nach Rindern und Schweinen gelten Bienen als drittwichtigste Tierart der Welt. Kein Wunder, denn 80 Prozent der weltweit 2000 bis 3000 Nutz- und Zierpflanzen sind auf ihre Bestäubungshilfe angewiesen. „Wir können Honig importieren, nicht aber die für alle lebenswichtige Bestäubung,“ warnt deshalb Thomas Radetzki, Vorsitzender des ökologischen Imkervereins Mellifera.

In Rheinland-Pfalz betreuen etwa 7000 Imker mehr als 35.000 Bienenvölker – „Tendenz steigend“, wie der Landesvorsitzende des Imkerverbandes, Klaus Eisele berichtet. Seit 13 Jahren steht der 65-jährige Rheingönheim an der Spitze der Imker des Landes und sieht bei einer weiteren Verbreitung und Verdichtung des Bienenbestandes eventuell sogar ein Problem: „Dann gibt es unter den Honig- und Wildbienen möglicherweise eine Art Konkurrenzkampf um die Nahrungsquellen“.

Oliver Schneider, 54-jähriger BASF-Ingenieur, sieht dies hingegen nicht so dramatisch. Als Vorsitzender des Kreis-Imkervereins Ludwigshafen/Rhein-Pfalz-Kreis freut er sich, dass sich die Anzahl der Mitglieder mit 110 Personen seit seinem Amtsantritt vor sechs Jahren in etwa verdoppelt hat und zur Zeit 682 Bienenvölker die Blüten im Umkreis von 40 bis 50 Kilometern bestäuben. „Wir haben beobachtet, dass unsere Bienen auch im Raum Schwetzingen und rund um Mannheim aktiv sind, wenn es dort was Besonderes, wie zum Beispiel Sonnenblumen, gibt, sagt der Altriper.

Gefragter Akazienhonig

In Birkenheide, wo sich einer von Deutschlands größten Robinienwäldern befindet, unterhält Schneiders Kreisverband einen speziellen Bienenkorb-Stellplatz für Akazienhonig. Auch zahlreiche andere der rund 1500 Imker aus der Pfalz und Nordbaden stellen ihre Bienenvölker dort mitten in die blühende Landschaft. Der Grund: Die Bienen müssen dort nicht wie anderswo an die 120.000 Flugkilometer bewältigen, ehe sie von etwa 150.000 Blüten rund 1,5 Kilogramm Nektar für ein 500-Gramm-Glas Honig zusammengetragen haben.

Schon vor rund 250 Jahren organisierten sich Pfälzer Imker in Bienengesellschaften, um ihre Erfahrungen auszutauschen. Die erste Gesellschaft gründete 1768 der Frankenthaler Apotheker Johann Riem. 1856 folgte durch den Limburgerhofer Jakob Werntz der Pfälzische Bienenzuchtverein. „Da waren unter anderem auch der Pfarrer Philipp Braun aus Roxheim oder der Apotheker Karl Lipps aus Freinsheim dabei“, erzählt Klaus Eisele. Heute setzt sein Landesverband vor allem auf die Interessengruppen an rund 150 Schulen, mit denen ein „Unterbau“ geschaffen worden sei, der die Existenz der anspruchsvollen Imkerei auf Jahre hinaus sichern soll.

Eine ganz besondere Rolle in der Bienenzucht, sogar weltweit, hat übrigens der Pfälzer Johannes Mehring gespielt: 1858 erfand der Schreiner aus Kleinniedesheim die Kunstwabe – die künstliche Mittelwand für Waben. Er gilt deshalb als Wegbereiter der modernen Bienenzucht.