Zum 1. Februar übernimmt Tim Wiedemann (35) das Kompetenzfeld „Regionales und Kundenbetreuung“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz mit Sitz in Ludwigshafen, die für 80.000 Betriebe zuständig ist. In seinen Aufgabenbereich fallen die drei IHK-Dienstleistungszentren in Kaiserslautern, Landau und Pirmasens sowie die Bereiche Mitgliederservice und Öffentlichkeitsarbeit. Wiedemann folgt auf Sabine Mesletzky, die die Geschäftsführung der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz übernommen hat. Wiedemann, gebürtiger Pfälzer, war seit 2020 als Geschäftsführer bei der IHK für Rheinhessen tätig und verantwortete dort das IHK-Dienstleistungszentrum in Worms. Außerdem ist er handelspolitischer Sprecher der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz.

Gute Rahmenbedingungen schaffen

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Die regionale Wirtschaft bei ihren vielfältigen Herausforderungen zu begleiten, gute Rahmenbedingungen für die Unternehmen zu schaffen und unseren Mitgliedsbetrieben einen passgenauen Service zu bieten, das ist mein Ansporn. Die Pfalz ist vielfältig, die unterschiedlichen Regionen und jeweiligen Bedürfnisse der Mitgliedsbetriebe im Blick zu behalten, ist mir wichtig. Ich bin gespannt darauf, viele engagierte Unternehmer von Zweibrücken bis Speyer und von Wörth bis Kirchheimbolanden kennenzulernen“, sagt Wiedemann mit Blick auf seine Kompetenzfelder.

Schule in Schifferstadt, Studium in Landau

Nach der Schulzeit in Schifferstadt studierte er in Landau und Berlin Sozial- und Kommunikationswissenschaften sowie BWL. In dieser Zeit begann er seine Tätigkeit beim Bund der Selbstständigen Rheinland-Pfalz und Saarland in Neustadt an der Weinstraße. Nach der beruflichen Station in Worms geht es für Wiedemann nun also zurück in die Pfalz. Wiedemann ist verheiratet und hat einen Sohn.