Ceven Klatt wird neuer Trainer bei Handball-Bundesligist Ludwigshafen. Der 37 Jahre alte Familienvater hat klare Vorstellungen, was er bei den Pfälzern angehen wird und wer kommende Saison bleiben soll. Was für ein Mensch ist der gebürtige Brandenburger? Worauf legt er als Trainer wert? Der umworbene Klatt gibt nicht nur darauf Antworten – und erklärt, warum er sein Hobby so sehr liebt.

Herr Klatt, Sie sind leidenschaftlicher Angler. Um in der Anglersprache zu bleiben: Mit Ihrem Wechsel zu den Eulen Ludwigshafen haben Sie einen dicken Fisch an Land gezogen?!

Ich bin schon ein bisschen stolz, dass die Wahl am Ende auf mich gefallen ist. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe.

Welchen Köder haben Sie denn an den Haken hängen müssen, damit die Eulen anbeißen oder umgekehrt, welchen Köder haben Sie an den Haken gesteckt, damit die Eulen anbeißen?

(lacht). Wir hatten von Anfang an sehr gute Gespräche und lagen auf einer Wellenlänge. Scheinbar habe ich es geschafft, die Eulen von meinem Konzept, Handball zu leben, Handball zu denken zu überzeugen. Beziehungsweise zu überzeugen, dass wir da zusammenpassen. Es gab auch andere Anfragen, die ich abgelehnt habe. Bei den Eulen hatte ich das Gefühl, dass sie ein Verein sind, der zu mir und meiner Philosophie passt.

Die Fußball-Bundesliga gilt allgemein als Haifischbecken. Im Handball geht es etwas entspannter zu, bei den Eulen Ludwigshafen im Speziellen noch familiärer und nahbarer. Sind Sie da in einem Karpfenteich gelandet?

(lacht). Diese Nahbarkeit ist etwas, was ich bei den Eulen sehr gut finde, aber auch im Allgemeinen im Handball schätze. Dieses familiär Geführte finde ich sehr sympathisch. Ich mag dieses Nahbare eben. Karpfenteich hört sich jetzt etwas despektierlich an. Ich finde es sehr positiv, dass man einen sehr guten Austausch und vertrauensvollen Umgang pflegt.

Ich habe gelesen: Sie bevorzugen Barsch und Zander. Warum?

Weil er am besten schmeckt. Ich angele lieber Raubfisch, denn da muss man sich bewegen und aktiv etwas tun. Daher lieber Hecht, Barsch und Zander.

Waren Sie schon einmal in Alaska oder Kanada Lachs fischen?

Leider nicht. Aber das ist ein Ziel, dass ich in meinem Leben noch verwirklichen werde.

Was fasziniert Sie denn so am Angeln?

Da ist zum einen die Ruhe. Ich kann abschalten. Dann ist da die Jäger-und-Sammler-Geschichte. Wenn ich mit Freunden angele, dann kommt da eine gewisse Wettkampfkomponente hinein. Und wenn ich mit der Familie angele, dann freut es mich, meinen Kindern diese Leidenschaft weiterzugeben. Ich bin gerne im und am Wasser sowie in der Natur. Das kann ich beim Angeln gut kombinieren.

Was ziehen Sie daraus für Ihren Beruf des Handball-Trainers?

Geduld. Die braucht man im Handball, um erfolgreich zu sein. Dann den Ehrgeiz, um etwas zu fangen. Den Ehrgeiz habe ich auch im Handball. Schließlich ist da noch die Ruhe, die man in der ein oder anderen Situation braucht. Eigentlich ist es anders herum. Nach der Saison tanke ich durch die Ruhe und das völlige Abschalten neue Energie. Das tut mir gut.

Die Eulen Ludwigshafen kämpfen gegen den Abstieg. Ist es für Sie ein Unterschied, ob Sie Bundesliga oder Zweite Liga spielen?

Von meiner Herangehensweise wäre das kein Unterschied. Die Zweite Liga ist in der Spitze ähnlich aufgestellt, wie in der Bundesliga die letzten fünf bis sechs Teams. In der Zweiten Liga kann jeder jeden schlagen. Man nennt diese Liga nicht umsonst Haifischbecken.

Bislang stehen sechs Spieler bei den Eulen für die kommende Saison unter Vertrag. Können Sie jetzt schon verraten, wen Sie auch in der kommenden Runde unbedingt halten wollen?

Ja, die Vorstellung habe ich, aber ich werde jetzt erst einmal kurzfristig mit den Spielern persönlich reden.

Worauf legen Sie als Trainer besonderen Wert?

Bedingungsloser Einsatz. Das hört sich plakativ an, aber das ist mir wichtig. Ich kann einem Spieler eher einen Fehler zweimal, dreimal verzeihen, wenn ich sehe, dass er alles investiert hat, als einem Spieler, der 50 bis 60 Prozent gegeben hat, und ich das Gefühl hatte, da wäre mehr drin gewesen. Ich sage immer zu meinen Spielern: Ihr müsst euch nach dem Spiel in die Augen schauen und sagen, dass ihr 100 Prozent gegeben habt, doch mehr war nicht drin. Wenn das jeder von sich sagen kann, dann gehen wir mit einem guten Gefühl aus dem Spiel. Ein weiterer Aspekt ist: Ich komme mit Zielen ins Training. Ich möchte strukturiert arbeiten und jeden Spieler verbessern. Das ist uns in Rimpar besonders gut gelungen. Die jungen Spieler, die vorher so gut wie keine Einsatzzeiten hatten und nicht in der Zweiten Liga gespielt haben, sind zu Leistungsträgern geworden.

Worauf legen Sie als Mensch wert?

Absolut auf Ehrlichkeit. Es ist mir wichtig, dass mir ein Spieler etwas direkt ins Gesicht sagt, als gar nichts oder hinter meinem Rücken. Man muss sich der Kritik stellen, muss sie aber nicht annehmen. Ich muss jedoch über alles reden. Ob ich es letztendlich verwende, ist meine Entscheidung.

Welches System schwebt Ihnen vor?

Ich bin ein Trainer, der Abwehr-affin ist, der Wert legt auf ein intelligentes und variables Abwehrspiel. Ich versuche aus einer guten Abwehr auf ein gutes Tempospiel zu kommen. Wenn man mich nun fragt, was ich bei den Eulen versuchen würde zu verbessern, dann wären das die einfach erzielten Tore. Da tun sich die Eulen schwer.

Welche drei Schlagworte würden Sie wählen, was Sie von Ihrer Mannschaft erwarten?

Emotionalität, Disziplin und Willensstärke.

Zur Person

Ceven Klatt

Der 37 Jahre alte in Brandenburg geborene Klatt spielte früher unter anderem für den Zweitligisten TuS Ferndorf. Klatt war Kreisläufer. Später trainierte er verschiedene Vereine. Er führte den HC Rhein Vikings 2018 in die Zweite Bundesliga. Seit 2019 coacht der in Düsseldorf aufgewachsene Klatt den Zweitligisten Rimpar. Klatt ist verheiratet und hat zwei Kinder: Erik (7) und Ronja (5). Seine Gattin Anja spielte bis vor ein paar Jahren selbst in der Dritten Liga. Ceven Klatt ist ein Mensch mit einer Vorliebe für die Natur und das Wasser. Wakeboarden, Schwimmen, Fischen – das sind seine Hobbys. Das versucht er in den Urlauben in seinem Häuschen am See in Kirchmöser zu genießen.