Der große französische Schauspieler und Sänger Charles Aznavour wäre am 22. Mai 100 Jahre alt geworden. Mit der Show „Charles und wie er die Welt sah“ ehrt ihn der Hamburger Schauspieler Stephan Hippe.

Wenn wir heute den Namen Charles Aznavour hören, denken wir daran, dass er der größte Chansonnier ist, den Frankreich je hervorgebracht hat. Wir denken an die vielen Filme, in denen er mitgespielt hat, vielleicht an seine Rolle in der Literaturverfilmung „Der Zauberberg“ 1982. Wahrscheinlich denken wir auch an die Nachricht seines Todes am 1. Oktober 2018. Aber woran wir wahrscheinlich nicht denken, sind die ersten 40 Lebensjahre Aznavours, der als Sohn armenischer Eltern als Shahnourh Vaghinag Aznavourian zur Welt gekommen war. Seine Anfänge als Musiker und Schauspieler waren nicht nur nicht von Erfolg gekrönt – „er landete einen Flop nach dem anderen“, sagt Stephan Hippe. „Er bekam viele richtig bösartige Kritiken.“

Die ganze Geschichte

In seiner multimedialen Doku-Hommage erzählt der 57-Jährige die ganze Geschichte. Natürlich auch die der großen Erfolge Charles Aznavours, der 1962 seinen Namen geändert hatte. „Ich glaube, dass er so alt geworden ist, weil er seinen späten Erfolg möglichst lange genießen wollte“, sagt Hippe, der zwar in Hamburg lebt und dem man die norddeutsche Herkunft am Telefon durchaus anhört – der aber frankophil ist, seit er denken kann, und lange mit einem Partner eine Brasserie in Hamburg betrieb. Und der das Privileg hatte, Aznavour persönlich gekannt zu haben: Durch gemeinsame Freunde in Südfrankreich sei er ihm ein paarmal begegnet, erzählt er. Zu seinem 90. Geburtstag habe Aznavour die von Hippe angefertigte deutsche Übersetzung seines Chansons „La Jeunesse“ autorisiert, erzählt er.

Dieses und viele andere Lieder von Charles Aznavour werden in der Show „Charles und wie er die Welt sah“ zu hören sein. Seit drei Jahren ist er damit schon unterwegs – und freut sich besonders über Rückmeldungen wie jüngst diese eines französischen Zuschauers: Hippe habe, sagte der Gast, Aznavour in all seiner Brisanz und Tiefe verstanden.

Termin

„Charles und wie er die Welt sah“ ist am Mittwoch, 20. März, 20 Uhr, im Capitol Mannheim zu erleben.