Handball: Nach vier Jahren in der Bundesliga spielen die Eulen Ludwigshafen wieder im Unterhaus. Die Mannschaft findet schwer in die Saison. Das hat viele Gründe. Denn zahlreiche Dinge sind neu. An der Spitze steht ein neuer Cheftrainer. Ceven Klatt löste Ben Matschke ab, der nach sechs Jahren zum Bundesligisten HSG Wetzlar ging. Die Truppe fängt sich und steht nach 19 Spieltagen auf dem achten Tabellenplatz – ein verzerrtes Bild.

Die Rückschläge kamen in einer gewissen Regelmäßigkeit. Spieler verletzten sich, fielen wegen Corona-Infektionen aus, überraschend hagelte es zu Saisonbeginn Niederlagen